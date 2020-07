Influencers divulgam concelho de Lagoa

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os influencers “Honeymooners” estiveram no concelho de Lagoa e as suas publicações nas redes sociais permitiram divulgar aquele território algarvio, com um alcance a mais de três milhões de pessoas, anunciou a autarquia.

Estes influenciadores digitais são um dos projetos online mais populares do mercado de viagens, fotografia e lifestyle e fizeram com que a Câmara Municipal de Lagoa começasse a seguir esta tendência, prevendo implementá-la na sua estratégia de promoção turística.

“Num verão atípico como este, o município de Lagoa está a reforçar todos os laços de cooperação com os diferentes agentes turísticos do concelho, que por sua vez se estão a adaptar muito rapidamente às atuais obrigações sanitárias e à responsabilidade social que a nova realidade impõe a todos”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, em comunicado.

O autarca acrescenta ainda que “o objetivo conjunto é reconquistar solidamente e no mais curto espaço de tempo a confiança em Lagoa, enquanto destino preparado para receber turistas com segurança, e onde a habitual hospitalidade saiu reforçada pela nova realidade”.