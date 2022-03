Infraquinta líder nacional na eficiência de distribuição de água

Segundo os resultados do relatório 2021 da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), relativo ao ano de 2020, a Infraquinta - Empresa de Infraestruturas da Quinta do Lago -, lidera pelo sexto ano consecutivo, a nível nacional, o indicador de água não faturada com um rácio de 3,9%.

Este indicador, definido pela ERSAR pretende avaliar o nível de perdas económicas correspondentes à água que, apesar de ser captada, tratada, transportada, armazenada e distribuída, não chega a ser faturada aos utilizadores.

“Estes resultados demonstram o trabalho realizado pela Infraquinta, no âmbito da gestão eficiente do recurso água, só possível através da eficaz implementação do seu plano estratégico de responsabilidade ambiental, integrado na Estratégica Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) do município de Loulé, do qual este recurso é um dos eixos estratégicos”, refere a empresa.

As perdas de água constituem uma das principais fontes de ineficiência das entidades gestoras de abastecimento de água. Por isso, a Infraquinta “tem implementado ao longo dos anos uma série de processos e procedimentos que resultaram na liderança deste indicador”.

Todos os anos, a ERSAR avalia a qualidade do serviço prestado pelas entidades gestoras aos seus utilizadores, nos setores da água e resíduos. O Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP) compila todos os dados relativamente aos serviços regulados.