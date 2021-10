Iniciada substituição da Ponte do Arieiro em Aljezur

A Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou trabalhos para a substituição da Ponte do Arieiro, na Estrada Nacional 120, em Aljezur.

A obra já iniciada em Aljezur envolve um investimento de 460 mil euros e tem como finalidade o aumento da capacidade de vazão da ponte, estando prevista a sua substituição integral por uma estrutura de vão único, refere a IP em comunicado.

Os trabalhos incluem a demolição integral do tabuleiro e a construção de um novo de vão único com cerca de 15 metros de comprimento, conferindo à plataforma rodoviária uma largura de 9,70 metros e uma faixa de rodagem com seis metros.

