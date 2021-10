Iniciativa de apoio às famílias “Lagos Apoia” vai continuar

Aprovada continuidade de "Lagos Apoia", iniciativa dirigida às famílias e economia local

Foi aprovada, em reunião de câmara, a continuidade do “Lagos Apoia” e das medidas dirigidas às famílias e à economia local que integram este programa, anunciou aquela autarquia.

Isenções e reduções de taxas e tarifas, apoios na área da habitação, da ação social, desporto, cultura, educação, solidariedade social, empresas, impostos e reforço das atividades de promoção são as grandes áreas beneficiárias destas medidas que têm vindo a ser aplicadas desde abril de 2020, mas que, por via desta decisão, passam a vigorar até ao final de 2022.

Minimizar os efeitos da pandemia e o impacto da situação vivenciada nas dinâmicas sociais e economia de toda a comunidade lacobrigense continua a ser o objetivo do programa “Lagos Apoia”.

As novidades em relação às medidas já anteriormente em vigor e divulgadas residem nas questões habitacionais, com o aumento da comparticipação do apoio ao arrendamento privado (que sobe de 25% para 35% relativamente aos agregados que se encontrem com taxas de esforço ≥ a 51% e ≤ a 70%), e nos meios complementares de receita, com o município a reduzir as taxas de IMI e IRS, a aplicar no ano de 2022, para 0,32% e 1,5%, respetivamente, e a não aplicar qualquer derrama no ano de 2022.

