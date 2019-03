Iniciativa Encontros para a Competitividade e Inovação percorre a região algarvia

O roteiro dos Encontros para a Competitividade e Inovação com as empresas e Entidades ligadas ao Sistema Científico e Tecnológico, tem como objetivo evidenciar as melhores práticas da região do Algarve

O Ministério da Economia, em colaboração com o IAPMEI, irá realizar amanhã, dia 8 de março, o 4º Roteiro dos Encontros para a Competitividade e Inovação, desta vez, no distrito de Faro. Este ciclo de encontros que irá percorrer o país de norte a sul, contará com a presença do secretário de Estado da Economia, João Correia Neves.

Os Encontros para a Competitividade e Inovação têm como objetivo “dar a conhecer e colocar em evidência o tecido empresarial português e fomentar sinergias entre os vários agentes públicos e privados, dando especial atenção aos desafios que se perspetivam para as empresas e para as regiões”.

“Será dado particular destaque à ligação entre as empresas e as Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, enquanto ativo estratégico e decisivo para a criação de valor e para aceleração do desenvolvimento de novos produtos e serviços”, adianta o IAPMEI, em comunicado.

Este encontro engloba a visita a várias empresas desta região, que são exemplos das melhores práticas ao nível da inovação e da incorporação de conhecimento e tecnologia na sua atividade, assim como a visita e encontros com entidades ligadas à envolvente empresarial e ao sistema científico e tecnológico.

João Neves, secretário de Estado da Economia, sublinha que a intenção destes encontros é “promover a proximidade com as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico, conhecendo de perto os seus projetos, os seus desafios e as suas necessidades, fomentando o seu crescimento, com mais conhecimento e inovação. Queremos que estes roteiros sirvam de incentivo ao crescimento científico e tecnológico das empresas, mas também pretendemos que sejam pontos de reflexão do que é necessário melhorar e mudar para termos uma economia a crescer cada vez mais”.

A visita de amanhã começa às 10h00, na empresa Águas de Monchique, e termina às 17h00, na empresa Necton, em Olhão.