Iniciativa Liberal candidata Luís Dinis à Câmara de Lagoa

O empresário e consultor na área das telecomunicações Luís Dinis é o candidato do partido Iniciativa Liberal (IL) à presidência da Câmara de Lagoa nas eleições autárquicas que se realizam em setembro.

O candidato, de 30 anos, é natural da Mealhada, no distrito de Aveiro, e reside em Portimão, concelho vizinho de Lagoa onde “tem sedeada a atividade profissional” e agora se apresenta como cabeça de lista da IL à presidência do município.

Luís Dinis candidata-se pela primeira vez a um órgão autárquico, “cerca de um ano depois de ter aderido ao partido Iniciativa Liberal”, contou o consultor empresarial à Lusa.

“Ao ver o atual panorama no concelho, fiquei com a convicção de que podia dar o meu contributo e propor melhorias para o futuro do município”, apontou.

Na opinião do cabeça de lista da IL à Câmara de Lagoa, a candidatura liberal “é a única capaz de desburocratizar e facilitar a vida às pessoas”.

Luís Dinis tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência daquela autarquia Luís Encarnação (PS), Vítor Carapinha (CDU), Francisco Martins (Movimento Independente Lagoa Primeiro) e Mário Vieira (PSD).

O ex-vice-presidente e atual presidente Luís Encarnação candidata-se pela primeira vez à presidência do município depois de o antecessor, Francisco Martins, ter renunciado ao cargo, em julho de 2019, invocando razões de saúde.

O autarca, que cumpria o segundo mandato, depois de ter conquistado a autarquia ao PSD em 2013, avança agora com uma candidatura independente, na sequência da sua desfiliação do PS.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS obteve a maioria absoluta em Lagoa, com 61% dos votos, elegendo cinco dos sete lugares para a Câmara Municipal.

O PSD foi a segunda força política mais votada com 23,45% dos votos, o que se traduziu na atribuição de dois mandatos, seguido pelo BE (4,96%), CDU (4,08%) e pela coligação formada pelo CDS-PP/MPT/PPM (2,56%).

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro.

