Inovação e Turismo marcam o segundo dia do Algarve Summit

“Atividades e projetos inovadores de Turismo” é o mote para o segundo dia da conferência internacional Inova Algarve 2.0 – Inovação e Turismo, iniciativa integrada no Algarve Tech Hub Summit (ATHS), em Loulé.

A tarde será dedicada à final do Concurso Inova Algarve 2.0, cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE2020, dirigido às Pequenas e Médias Empresas (PME) da região. De entre 63 projetos elegíveis, são 15 os finalistas, três de cada uma das cinco categorias, que vão defender as suas propostas publicamente.

Na categoria Turismo e Agroalimentar valorizam-se os produtos da região. A Naturamêndoa valoriza a amêndoa; a Quinta do Freixo aposta nas atividades agrícolas donde saem todas as matérias-primas que chegam à mesa; e a Gribb investe na produção biológica de cogumelos.

Na categoria Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação e nas Indústrias Culturais e Criativas surge o Faro Story Spot, que dará a conhecer a História de Faro. Haverá duas propostas focadas na eficiência tecnológica: a Contabiliza.pt, que propõe um projeto de contabilidade digital e a Logrise, que desenvolveu o Amplifier, um software de marketing digital.

As propostas em Turismo e Saúde trazem respostas aos desafios do Covid-19, como o Germfree UVC, que higieniza o ar através da radiação ultravioleta tipo C. A SAN-Saúde Integrativa pretende aplicar os princípios da sustentabilidade e a conexão à natureza. A Umami – Essential Oils & Fragances aposta no cultivo e transformação de produtos para a produção de óleos essenciais e fragâncias.

As inovações em Turismo e Mar refletem as preocupações ambientais. A Future EcoSurf School quer ser a primeira escola de surf 100% ecológica. A Algarve Dolphin Lovers aposta num clube de ciência envolvendo a comunidade local. A Mark 6 EquaDynamics desenvolveu um sistema de propulsão naval para reduzir o consumo e as emissões de CO2. No que toca ao Turismo e Energia Renováveis, a Âmago – Energia Inteligente aposta na transformação de calor para águas quentes sanitárias. A Energy Getaways alia o turismo à transição energética e promove workshops sobre energia solar. Já a Algarve Sun Boat Trips é a primeira a operar com uma frota 100% ecológica, com embarcações eletro-solares.

Apresentados os projetos, o júri irá anunciar os vencedores, um por categoria, que irão receber um prémio de cinco mil euros. O vencedor final receberá um prémio adicional de cinco mil euros.

Até domingo, a programação do ATHS continua a decorrer em Faro e junta diversas personalidades para discutir e pensar o papel da inovação e da tecnologia na região, com enfoque no turismo, na sustentabilidade, no empreendedorismo, no lifestyle e na cultura.

O programa completo do evento pode ser consultado em algarvesummit.com.