Inovação na Dieta Mediterrânica debateu-se na UAlg

Realizaram-se, no dia 04 e 06 de junho, na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve, em Faro, os primeiros grupos de discussão, inseridos no projeto “Host Lab – Hospitality, Sustainability and Tourism Experiences Innovation Lab”.

Os grupos de discussão pretendem ser um espaço de partilha e aprendizagem entre a academia, o turismo e o setor hoteleiro, onde se testam propostas, transferem resultados para a comunidade, promove-se o bem-estar da população local e dos visitantes, aspirando a um destino cada vez mais sustentável.

“A execução do projeto é fundamental para o desenvolvimento, avaliação e testagem de novos produtos, serviços e experiências, para a hotelaria, a restauração e o turismo, associados aos elementos base integrados na Dieta Mediterrânica, contribuindo para a qualificação e diversificação da região como destino turístico sustentável”, pode ler-se em comunicado. Esta fase tem como objetivo conhecer as perspetivas de cada participante e recolher contributos relativamente às práticas que têm sido desenvolvidas na área da restauração.

No decurso do projeto foram convidados profissionais da área da hotelaria, para a realização de um primeiro focus group na temática da inovação na Dieta Mediterrânica, que teve como temas principais “Inovação” e “Ingredientes”. Na inovação foram abordadas as seguintes questões: “que atividades/produtos reconhecem como inovadores neste campo; quais as dificuldades que enfrentam para a aplicação; quais as oportunidades que identificam para o seu desenvolvimento?” Na temática dos “Ingredientes” abordaram-se questões como: “que ingredientes incorporam atualmente, quais as dificuldades que enfrentam para o desenvolvimento de ingredientes inovadores e/ou as vantagens?”

O projeto tem como responsável Alexandra Rodrigues Gonçalves, investigadora integrada do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar, e é financiado pelo Programa Operacional para o Algarve 2020. O Projeto integra também o Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve, através de um grupo de investigadoras da licenciatura em Engenharia Alimentar, que se encontra a desenvolver um conjunto de novos produtos que irão ser testados junto dos parceiros da Rota do Petisco.