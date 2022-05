Inscrições para a Arte Doce 2022 já estão abertas

Após dois anos de pausa, a Feira Concurso Arte Doce, um dos maiores eventos gastronómicos do Algarve, regressa para a sua 33.ª edição, de 27 a 31 de julho, no Complexo Desportivo de Lagos.

Uma das novidades é apresentada já nesta primeira fase, com o lançamento de um novo website totalmente dedicado ao certame e onde poderá inscrever-se de forma rápida e prática nas seguintes categorias: Artesanato, Tasquinhas, Produtos Alimentares e Doçaria (esta última com direito a prémios).

A edição de 2019 ficou marcada pela apresentação do maior Dom Rodrigo do mundo, com 125,4 kg e entrou para o Guinness World Records.

Este ano, o município de Lagos pretende “um regresso impactante, com uma Arte Doce ainda mais alargada, com mais dias, muita animação e atividades, concertos e a obrigatória celebração da nossa preciosa doçaria regional”.

Rui Veloso (dia 27), Gabriel, o Pensador (dia 28), Dillaz (dia 29), Bárbara Bandeira (dia 30) e Mariza (dia 31), são alguns dos artistas que passarão por Lagos.

A criatividade das doceiras e doceiros continua a ser o ponto central deste certame e é por isso que continuará a ser valorizada e até premiada. Assim, os participantes na área de Doçaria terão oportunidade de concorrer nas quatro categorias deste ano: Tema Livre, Tema Obrigatório (Centenário da chegada do comboio a Lagos), Qualidade na Tradição (Doce Fino, Dom Rodrigo, Morgado e Doce de Figo) e Doce de Inovação.

Se pretende fazer parte desta experiência gastronómica e cultural, aceda aos regulamentos e faça a sua inscrição, até 30 de junho, no novo site da Feira Concurso Arte Doce.