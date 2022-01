Inscrições para fazer 9º ou 12º ano pelo reconhecimento de competências

O Centro Qualifica tem abertas inscrições em Faro e Tavira para os adultos que pretenderem obter uma qualificação de nível básico (9º ano) ou secundário (12º ano), através de um processo de RVCC, anunciou o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os processos de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências escolares e profissionais) têm uma duração média de 5 meses para o ensino básico e de 7 meses para o ensino secundário e as sessões decorrerão em período pós-laboral, duas vezes por semana.

O RVCC destina-se a adultos que saíram da escola sem completar o ensino básico ou secundário e que, ao longo do seu percurso profissional e pessoal, adquiriam competências em contextos formais, não formais e informais que podem ser traduzidas em conhecimentos escolares.

Embora o público-alvo destes processos sejam pessoas com mais de 23 anos, os candidatos com idades compreendidas entre os 18 e 23 anos podem ser admitidos, caso tenham no mínimo três anos de experiência profissional comprovada pela Segurança Social.

As inscrições podem ser feitas para o telefone 289 152 680 ou para o e-mail cefpfaro-CQfaro@centro.qualifica.gov.pt.

Para a frequência do processo é obrigatória a apresentação do certificado de habilitações escolares e/ou profissionais.