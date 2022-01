Inscrições para o Portugal de Lés-a-Lés abrem em fevereiro

As inscrições para a edição deste ano do Portugal Lés-a-Lés, que parte de Faro a 12 de junho, vão abrir oficialmente no próximo mês de fevereiro, anunciou a organização.

O percurso da 24.ª edição desta iniciativa tem início de Faro a Castelo de Vide, antes da chegada à Covilhã, através de um “trajeto raiano, de boas e serpenteantes estradas”, que será apresentado no dia 27 de fevereiro, juntamente com as inscrições, e que tem Bragança como meta final.

Para quem quer marcar presença no evento, a organização aconselha a tratar das estadias com antecedência, com o apoio da Agência Abreu através do e-mail salvador.dagnino@abreu.pt.