Inscrições para o programa “Férias Super Fixe” abrem na próxima semana

O município de Silves volta a promover mais uma edição do programa de ocupação dos tempos livres para os mais novos – “Férias Super Fixe Verão 2022″.

Dirigido a crianças e jovens do concelho, com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos, o programa irá decorrer entre 04 e 29 de julho.

Os interessados poderão fazer a inscrição online, entre 13 e 20 de junho e, caso ainda existam vagas, entre 24 de junho de 04 de julho, no Portal do município de Silves em: https://www.queroir.pt/ferias-super-fixe-verao-2022–armacao-de-pera- (Grupo de Armação de Pêra, Pêra, Alcantarilha, Algoz e Tunes), https://www.queroir.pt/ferias-super-fixe-verao-2022–sao-bartolomeu-de-messines- (Grupo de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra) e https://www.queroir.pt/ferias-super-fixe-verao-2022–silves-1-e-2- (Grupo de Silves). As inscrições são limitadas a 132 participantes e têm um custo associado de 65 euros por quinzena.

O programa inclui aoferta de transporte, almoço, seguro, t-shirt e acompanhamento de técnicos e monitores qualificados para as várias atividades previstas.

Os participantes deverão utilizar equipamento adequado para as atividades (que decorrerão das 09:00 às 17:00), nomeadamente a t-shirt da iniciativa, fato de treino ou calções, sweatshirt e ténis. Em dia de atividades aquáticas é necessário fato de banho, touca, toalha e chinelos. Os participantes também deverão acompanhar-se de um lanche para o meio da manhã e da tarde, água e cumprir as normas de higiene.

Do programa de atividades fazem parte as seguintes iniciativas: jogos coletivos, jogos tradicionais, natação, laser tag, canoagem, praia, cinema, parques aquáticos e visita à Quinta Pedagógica.

- Publicidade -

O telefone 282 440 270 e o endereço de correio eletrónico [email protected] são os contactos disponíveis para recolha de informações adicionais.