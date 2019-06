Inspire-se no espaço “creactivity” em Faro

O Espaço Itinerante Creactivity estará em Faro, no Largo da Pontinha, desde 17 a 21 de

junho, com programas e atividades educativas, cuja finalidade é promover o

desenvolvimento das competências de crianças, jovens, adultos, terceira idade e pessoas

com deficiência.

As atividades são direcionadas à comunidade escolar do ensino básico ao secundário,

famílias, grupos, associações e a toda a comunidade em geral. Esta iniciativa pretende

oferecer recursos, atividades e programas que incentivam à criatividade, inovação,

aprendizagem, experimentação, pensamento crítico, permite investigar, enfrentar

desafios concretos, pensar soluções, inspirar-se, partilhar, colaborar, improvisar,

trabalhar em grupo e aprender com os próprios erros.

O sistema de aprendizagem “Creactivity” é inspirado no movimento Tinkering do

Exploratorium de São Francisco, nascido do movimento Maker que associa tecnologias

digitais e físicas com o objetivo de criar um design criativo, a construção e a

personalização de objetos e artefactos com finalidade lúdica ou utilitária.

Um monitor acompanhará as crianças no processo de criação, sendo que as sessões são

gratuitas e têm uma duração de 90 minutos por grupo.

Este evento é organizado pelo BPI, Fundação “la Caixa” e pela Câmara Municipal de

Faro. Para marcar a sua visita poderá contactar através do número 30 880 26 99 ou pelo

email: portugal@creactivitybus.com.