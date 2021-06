Instaladas novas cabines telefónicas nas celas da Prisão de Silves

No dia 22 de junho entrou em funcionamento no Estabelecimento Prisional de Silves o projeto piloto de instalação de cabines telefónicas em 27 espaços celulares, anunciou Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Este projeto piloto tem como objetivo “facilitar e a aumentar os contactos dos reclusos com os seus entes queridos, acolhendo exemplos vindos do estrangeiro que demonstram a bondade deste novo modelo, com diminuição acentuada do tráfico de telemóveis”, segundo o comunicado.

Silves junta-se assim a Odemira, Linhó e Santa Cruz do Bispo, os únicos estabelecimentos prisionais dotados do sistema de cabines telefónicas nas celas, totalizando 789 telefones.

PUB