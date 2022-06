Instituto Hidrográfico atualiza Carta Náutica de Faro e Olhão

O Instituto Hidrográfico, da Marinha Portuguesa, publicou, recentemente, a 3.ª edição da Carta Náutica 26311 – maio 2022 “Barra e Portos de Faro e Olhão”, que substitui edição anterior, publicada em maio de 2004.

Esta carta vem dar resposta às necessidades de atualização da cartografia do Fólio Cartográfico Nacional, destacando-se a conversão desta Carta Náutica do referencial European Datum 1950 (ED50) para o World Geodetic System (WGS84), alinhando-o com os sistemas de posicionamento modernos, e a integração de levantamentos topo-hidrográficos, realizados este ano na Barra e Canal de Faro.​​