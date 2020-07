Instituto Piaget e Huawei formalizam protocolo para formação em áreas tecnológicas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Instituto Piaget – que tem um pólo em Silves – e a Huawei formalizaram um protocolo para a formação de alunos nas áreas tecnológicas, visando o desenvolvimento de talentos, bem como aproximar a realidade académica ao mundo empresarial, anunciou aquele instituto.

O protocolo foi formalizado através da Huawei ICT Academy, criada em 2013 para promover parcerias com instituições universitárias no âmbito do desenvolvimento e formação de talentos nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que dessem resposta aos requisitos do mercado de trabalho.

Atualmente, a ICT Academy atingiu uma escala global, cobrindo 72 países de todos os continentes, com mais de 900 academias, cerca de 1.200 professores certificados e abrangendo mais de 45.000 estudantes por ano.

O objetivo desta parceria passa por consolidar o projeto educativo na área tecnológica do Instituto Piaget – recentemente enriquecido com a inclusão de uma licenciatura em Engenharia Informática, entre outras formações na área das TIC – incorporando e enriquecendo conteúdos com as melhores práticas globais.

Visando áreas diferenciadas no domínio das tecnologias de informação, o Instituto Piaget pretende potenciar e desenvolver conteúdos em áreas fulcrais no presente e no futuro, como o 5G, Big Data, Internet of Things ou Cloud Computing.

Com uma abrangência nacional, pretende-se que esta parceria promova uma capacitação dos alunos e profissionais da área nos diferentes domínios identificados, garantindo conteúdos e certificações necessárias ao desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. O Instituto Piaget tem ainda a expetativa de que a parceria contribua para o desenvolvimento das competências digitais no nosso país, mantendo os lugares de liderança global nesta área.

A Huawei ICT Academy deu os primeiro passos fora da China em 2014, com a implementação de uma ICT Academy em Espanha, na Universidade de Alicante. Seguiu-se, em 2015, a criação, em colaboração com a Huawei e a Universidade de Reading, no Reino Unido, de um centro de formação e investigação para executivos em áreas relacionadas com as TIC, como Big Data, computação em nuvem e Inteligência Artificial. Fruto desta parceria, a ICT Academy da Universidade de Reading atraiu com sucesso mais de 150 estudantes para participar em cursos com a certificação Huawei Certified ICT Associate e, em 2019, foi oficialmente reconhecida como uma das ICT Academy da Huawei mais bem-sucedidas do mundo.

No ano passado, a Huawei e os seus parceiros realizaram em conjunto 51 feiras de talentos em todo o mundo, atraindo mais de 21.000 estudantes e fornecendo mais de 3.600 novos colaboradores de TIC de alta qualidade para o setor.