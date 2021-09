Integrar imigrantes é objetivo da Fundação Irene Rolo

Iniciou-se em setembro o Projeto Tavira Integra+, que será dinamizado pela Fundação Irene Rolo, em parceria com o Município de Tavira e terá como objetivo integrar as populações imigrantes do concelho.

O projeto terá a sua vigência até 31 de dezembro de 2022 e será financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração – FAMI e pelo Alto Comissariado para as Migrações, IP.

Numa altura em que se verifica grande mutação dos fluxos migratórios, essencialmente ao nível da chegada de imigrantes oriundos do continente Asiático e outros, para fazer face às necessidades de mão-de-obra do concelho de Tavira, os mentores do projeto consideram essencial desenvolver um conjunto de atividades com vista à integração social desta população.

Assim, o projeto propõe-se dinamizar ações como: atividades desportivas e culturais, cursos de língua portuguesa, oficinas temáticas (cuidados de saúde, segurança rodoviária, empregabilidade, reconhecimento e validação de competências profissionais e académicas, gastronomia, entre outras), comemoração de efemérides locais, sessões de sensibilização junto de empregadores, entre outras.

Por forma a garantir a sustentabilidade do projeto foi prevista a criação de uma associação de imigrantes, para continuar a apoiar esta população.

