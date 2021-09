Interação entre orcas e veleiros no barlavento leva a ajuda da Marinha

Os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres apoiaram, durante o dia de hoje, três veleiros que sofreram interações de orcas entre Lagos e Sagres, o que causou danos numa das embarcações, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Durante a manhã, cerca das 08h00, foi recebido um alerta, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que o veleiro sofreu uma interação com orcas e ficou com o leme danificado e entrada de água na madre do leme, tendo sido empenhado de imediato para o local a Estação Salva-vidas de Sagres.

Ao chegarem ao local, os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres verificaram que o único tripulante se encontrava bem, ajudaram a conter a entrada de água e rebocaram o veleiro para o porto de Lagos, por questões de segurança para a navegação.

Durante a tarde, pelas 16h30, foi recebido novo alerta através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que outro veleiro, com três tripulantes a bordo, tinha sofrido diversas interações com orcas, tendo ficado sem leme. Foram ativados de imediato para o local os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres.

Ao chegarem ao local, os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres verificaram que os três tripulantes se encontravam bem e rebocaram o veleiro para porto da Baleeira, por questões de segurança para a navegação.

Cerca das 18h30, foi recebido novo alerta através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que outro veleiro, com quatro tripulantes a bordo, também havia sofrido interações com orcas e ficou sem leme. Foram de imediato ativados para o local os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres.

Ao chegarem ao local, os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres verificaram que os tripulantes se encontravam bem e rebocaram o veleiro para porto da Baleeira, por questões de segurança para a navegação.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta das três ocorrências.

O Capitão do Porto de Lagos emitiu um aviso à navegação e a Polícia Marítima encontra-se em Lagos e Sagres a patrulhar a costa e a informar os tripulantes das embarcações para as situações ocorridas.

