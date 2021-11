Intermarché celebra segundo aniversário da marca PorSi com descontos

O supermercado Intermarché celebra entre os dias 4 e 10 de novembro o segundo aniversário da sua marca própria PorSi com uma campanha de descontos a nível nacional.

Durante estes dias, os clientes poderão acumular 50% em cartão por casa 25 euros em compras como “forma de agradecimento do Intermarché pela confiança”, segundo o comunicado.

A marca PorSi representou em 2020 mais de 25% das vendas totais da insígnia e foi considerada a mais barata do mercado.

Até ao final do ano, a marca tem como objetivo chegar às 3300 referências, aumentando e diversificando a sua oferta em relação às 2750 atuais.

Durante o primeiro ano no mercado, a PorSi criou os segmentos Viva Bem, Bio e Select com produtos saudáveis, biológicos e premium, respetivamente.

“A criação destas três soluções traduz a preocupação com a satisfação das verdadeiras necessidades dos clientes, desde aqueles que procuram uma alimentação mais equilibrada aos que, devido ao estilo de vida e ao ritmo do dia a dia, têm menos tempo para confecionar as suas refeições”, refere a empresa em comunicado.

A PorSi vai continuar a apostar na resposta adequada às necessidades e estilos de vida dos seus clientes, com foco na diversidade da oferta e garantindo a melhor qualidade nos supermercados Intermarché.

A campanha promocional estará disponível na televisão, rádio, digital, outdoor e pontos de venda.

