Intervenção para aumentar o reservatório das Sesmarias tem ‘luz verde’

O Tribunal de Contas emitiu, no final do mês de julho, o parecer favorável para a realização da empreitada que irá remodelar o reservatório de água das Sesmarias e aumentar a sua capacidade de reserva, informou a autarquia esta semana.

O visto favorável por parte do Tribunal de Contas irá permitir realizar a empreitada para aumentar a capacidade de armazenamento do reservatório de água das Sesmarias, passando dos atuais 600 metros cúbicos para 6500 metros cúbicos.

A atual capacidade de reservar apenas 600 metros cúbicos de água faz com que aquela zona do concelho seja muito afetada com cortes de água sempre que há uma rotura na conduta principal de abastecimento. A fraca capacidade de reservar água faz com que facilmente o depósito fique “completamente vazio e leve muito tempo até voltar a ter a capacidade de abastecer a população”, explica a autarquia em comunicado.

“Esta obra é de extrema importância porque, para além de remodelar e aumentar a capacidade de armazenar água, irá permitir, à posteriori, substituir a antiga e degradada conduta que abastece a Zona das Sesmarias, que é uma das principais condutas de abastecimento do concelho e tem várias roturas ao longo do ano”, pode ler-se no documento. Assim, com o aumento da capacidade de reserva do depósito e com a substituição da principal conduta que abastece aquela zona do concelho, o município garantirá menos perda de água.

Trata-se de uma obra com um investimento total de cerca de dois milhões de euros, com a duração prevista de 12 meses e que deverá estar concluída em agosto de 2023.

“A remodelação do sistema de abastecimento de água, com tudo o que isso implica, nomeadamente a substituição das principais condutas do concelho, é a nossa prioridade. Reduzir as perdas de água no concelho é um compromisso que assumi com os lagoenses e estamos a trabalhar para cumpri-lo”, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.