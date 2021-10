investidores-procuram-novas-oportunidades-em-vilamoura

O relançamento turístico e a busca por novas oportunidades de negócio são o mote para a edição 2021 da conferência “The Resort and Residential Hospitality Fórum” (R&R), que se realiza na terça-feira, dia 26 de outubro, às 09:00 horas, no Tivoli Marina Vilamoura Resort.

A R&R, que decorre em Vilamoura entre 25 e 27 de outubro, integra o International Hospitality Investment Fórum (IHIF) e atrai um público sénior de investidores, promotores e operadores líderes no setor de hospitalidade e de lazer. Estarão presentes no Algarve responsáveis de alguns dos maiores grupos internacionais ligados ao investimento turístico, sendo um fórum para a troca de conhecimento, mas também para o desenvolvimento de negócios e parcerias.

O evento vai reunir os maiores especialistas mundiais em investimentos nas áreas do turismo, da hospitalidade e do lazer e contará com a participação do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que vão intervir no painel sobre o papel dos governos na recuperação do setor no período pós-pandemia, tanto ao nível do investimento das empresas como dos particulares e como reativar a mobilidade das pessoas para as viagens de turismo e lazer.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, participa no evento, às 14:00, numa sessão sobre Portugal como destino turístico, em conjunto com o CEO da Vilamoura World, João Brion Sanches e o CEO do Ombria Resort, Júlio Delgado.

“Lazer suporta a retoma” é o tema da edição de 2021 da R&R, quando o setor do turismo começa a recuperar de quase dois anos de grande instabilidade provocada pela pandemia da Covid-19, numa prova da resiliência e adaptabilidade demonstrada por esta indústria.

Na edição de 2019, mais de 400 delegados de 14 países participaram neste encontro internacional que oferece um equilíbrio entre networking e informação sobre estratégias e tendências de investimento no setor.

PUB