Investigador do CCMAR premiado com bolsa internacional

Miguel Gandra, estudante de doutoramento do Centro de Ciência do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, foi recentemente premiado pela Animal Research Tomorrow (ART), uma ONG internacional, com uma bolsa de comunicação de ciência.

Através do projeto “Digital multimedia content on marine biologging research for scientific and public dissemination”, o estudante de doutoramento pretende criar conteúdos digitais apelativos, combinando imagens subaquáticas e animações 3D baseadas na sua investigação em monitorização de megafauna marinha, como os tubarões e outras espécies de grandes dimensões.

Devido ao seu crescimento lento e à sua natureza altamente migratória, estes animais são bastante vulneráveis a impactos como as alterações climáticas, poluição e sobre-exploração, “sendo necessário recolher mais dados e melhorar a nossa capacidade de analisar os processos ecológicos em larga escala, traduzindo o progresso científico em narrativas apelativas para aumentar a consciencialização do público”, explica o doutorando.

‘Biologging’ consiste num conjunto de técnicas onde os animais selvagens são marcados com pequenos dispositivos eletrónicos que medem uma série de fatores ambientais e/ou fisiológicos (telemetria).

Miguel Gandra irá trabalhar em colaboração com o Departamento de Comunicação do CCMAR e desenvolver uma campanha de divulgação para as redes sociais com as imagens subaquáticas e animações 3D. Segundo o biólogo “esta campanha irá contribuir para o aumento da consciencialização sobre a conservação marinha e os oceanos”.

Para além deste trabalho, todos os conteúdos preparados serão utilizados como recursos educativos nas atividades desenvolvidas pelo CCMAR para a comunidade escolar, desde o ensino primário até ao secundário.

Veja o trabalho fotográfico desenvolvido pelo investigador aqui.