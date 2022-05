Investigadoras da UAlg lançam livro sobre “Hotéis Literários de Portugal”

Investigadoras da Universidade do Algarve (UAlg) lançaram o livro digital “Hotéis Literários de Portugal”, uma publicação que abre as portas ao leitor de nove hotéis literários portugueses, divulgou a academia algarvia.

Na obra, são descritos hotéis que foram casa temporária de escritores, ou nos quais pernoitaram, hotéis referidos em obras literárias, hotéis reais que alojaram personagens de ficção e, ainda, hotéis que foram pontos de encontro de escritores.

No livro, investigadoras do Lit&Tour, grupo de investigação em Literatura e Turismo do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da UAlg, “convidam o leitor a desfazer as malas e instalar-se nestes hotéis”, através de fotografias, testemunhos da imprensa, passagens retiradas da correspondência pessoal dos autores, bem como registos em livros de hóspedes.

A “rota” dos hotéis literários de Portugal descritos no livro incluem o Grande Hotel de Paris, Grande Hotel do Porto, Hotel Mary Castro, Palace Hotel do Bussaco, Hotel Quinta das Lágrimas, Grande Hotel Central, Lawrence´s Hotel, Avenida Palace e Hotel Britania.