Investigadores do ABC recebem financiamento para desenvolver projetos

Duas investigadoras do Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-RI) vão receber 50 mil euros de financiamento do Concurso de Projetos I&D de 2022, da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), anunciou a entidade.

Um dos projetos, liderado pela investigadora Sara Carvalhal, tem como objetivo “explorar as funções biológicas do gene BUB1 no neurodesenvolvimento e, desta forma, contribuir para uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento do cérebro e o tamanho do mesmo”, segundo o comunicado.

Já o segundo projeto selecionado, da investigadora Mónica Fernandes, “foca-se no estudo do papel do gene CITED2 na biologia das células estaminais de glioblastoma, um tumor cerebral extremamente letal, para o qual as opções terapêuticas são ainda muito limitadas, podendo contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas”.

O investigador Pedro Castelo-Branco e Graça Maria Leitão Ferreira-Dias, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, também receberam a atribuição de financiamento para o desenvolvimento de um projeto científico que pretende explorar e avaliar o impacto das modificações epigenéticas no endométrio da égua.