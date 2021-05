Investimento de 25 milhões de euros cria novo retail park em Silves

Um novo retail park vai ser construído em Alcantarilha, no concelho de Silves, um investimento de 25 milhões de euros que prevê criar 500 postos de trabalho quando estiver em funcionamento, anunciou a empresa responsável pelo projeto.

Em comunicado, a empresa responsável pelo projeto do Sudoeste Retail Park adianta que a estrutura, que deverá estar concluída no verão de 2022, permitirá criar 120 postos de trabalho (80 diretos e 40 indiretos) em fase de obra e 500 quando abrir.

O novo retail park é “um conjunto comercial composto por seis unidades independentes em torno de uma praça central de distribuição, com uma área total de construção de 14.523 metros quadrados”, refere a empresa.

O complexo ficará localizado junto da Estrada Nacional (EN) 125 e da Via do Infante (A22), no nó de entrada e saída das vias.

“O edifício principal destaca-se pela dimensão, não só em longitude, como em altitude, variando em cerca de dois metros em relação aos edifícios restantes”, precisa a Work3, empresa de arquitetura e engenharia que elaborou o projeto.

Citada na nota, a administradora da empresa, Sandra Caldas, explica que o projeto “assume especial destaque” no portfólio da empresa, não só pelo “desafio”, mas também pela “importância que o projeto assume na criação de postos de trabalho na região”.

No edifício destinado aos serviços de restauração, será possível “desfrutar da envolvente arborizada e arquitetonicamente atraente”, estando prevista a criação de pequenas esplanadas entre as unidades do complexo, é acrescentado na nota.

PUB