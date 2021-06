IPDJ abre inscrições para concurso MÚSICA JA para projetos musicais

O período das inscrições no Concurso MÚSICA JA decorre online de 21 de junho a 23 de julho e a ele podem concorrer projetos musicais de originais, de todos os géneros, individuais ou em grupo, de jovens algarvios, dos 14 aos 35 anos, informou a delegação do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O Concurso MÚSICA JA aposta nos novos valores da música feita por jovens no Algarve e é mais uma iniciativa dos 30 anos do Centro de Juventude do IPDJ – Algarve.

Para o efeito todos os interessados deverão enviar 2 temas em formato mp3 com duração não superior a 10 minutos.

O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no link https://ipdj.gov.pt/noticias/inscricoes-abertas-para-musica-ja.

A 3ª Edição do MÚSICA JA 2021 é uma iniciativa do IPDJ em parceria com as Câmaras Municipais de lagoa, Faro e São Brás de Alportel, a Associação Académica da Universidade do Algarve, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a FNAC Portugal, a Rádio Universitária do Algarve – RUA FM, cuja produção está a cargo da Mentecapta – Produções Áudio.

Os projetos musicais a concurso serão selecionados para as eliminatórias que decorrem em Faro no dia 06 de agosto, em São Brás de Alportel no dia 07 de agosto e a final em Lagoa no dia 12 de agosto.

No que se refere aos prémios, este ano os quatro projetos finalistas terão direito a concertos em eventos das autarquias de Faro, São Brás de Alportel e Lagoa, da Associação Académica da Universidade do Algarve, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, um Show Case na FNAC Portugal, e ainda a inclusão de um tema na programação da RUA FM.

O projeto vencedor terá direito à gravação de um EP em formato digital.

