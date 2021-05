IPDJ/Algarve celebra 30 anos com programação de luxo

O Centro de Juventude da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) comemora, esta terça-feira, o seu 30.º aniversário com uma programação de luxo que vai decorrer até ao final do ano, disse ao JA o diretor Custódio Moreno.

“Ao longo destes 30 anos, destacamos um lema que vamos reeditar agora: “Contigo por todo o Algarve”, dirigido aos mais jovens. O instituto quer estar mais próximo, quer sair fora de portas e não fazer atividades para os jovens, mas sim com eles”, revela ao JA.

As comemorações do 30.º aniversário terminam a 21 de dezembro, “com mais de 100 eventos em todo o Algarve” de música, dança, teatro, moda, conferências, voluntariado, intercâmbios e exposições que vão decorrer “em todos os municípios” da região.

“Tudo o que for para dar palco aos jovens é o nosso lema. Queremos o jovem no centro das atenções”, acrescenta Custódio.

O dia do aniversário começou com a Sessão Nacional do Programa Parlamento dos Jovens nas instalações de Faro, seguido do Dia Aberto com atividades temáticas e dinâmicas ao longo de todo o dia, com a participação da MOJU, Iceshow Freestyle, Xadrez do Algarve, LILAZ e Multiplicadores Eurodesk, Sê Mais Sê Melhor, RUA FM e CUIDA-TE+.

À tarde, os convidados serão recebidos pela Real Tuna Infantina da Universidade do Algarve, para a inauguração da exposição coletiva “Uma Bóia no Telhado”, com curadoria do vilarrealense Fábio Alexandre Soares (Basap).

A Sessão Solene Evocativa contará com a participação do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Rebelo, além de vários presidentes de Câmaras Municipais algarvias.

Durante a cerimónia, será apresentado o documentário “30 anos e tantas histórias para contar”, realizado por Miguel Veiga, que conta com “testemunhos de pessoas que passaram pelo IPDJ, como a Viviane dos Entre Aspas e o Domingos Caetano dos Íris”, revela Custódio.

Serão ainda homenageados todos os funcionários que passaram pelo IPDJ de Faro desde 1991, incluindo os seus diretores, seguido de um momento cultural pela Escola de Música da Associação Cultural Fuzetense.

O dia terminará com um concerto do quarteirense Dino D’Santiago, que sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, às 21:00.

