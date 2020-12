IPDJ/Algarve promove IV Jornadas Técnicas Associativas

A direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) promove no dia 18 de dezembro, às 15:00, a quarta edição das Jornadas Técnicas Associativas, em formato online.

Através desta iniciativa, serão debatidas as ferramentas e instrumentos que o IPDJ disponibiliza aos seus parceiros, com o objetivo de facilitar o trabalho do movimento associativo e sobre a capacitação do técnico de juventude e de treinador de desporto.

Entre outros temas, também será debatida a importância do trabalho do Técnico de Juventude na intervenção, na conceção, organização, desenvolvimento e avaliação de projetos, programas e atividades com e para jovens e exigências da atividade de treinador de desporto.

Estas Jornadas Técnicas Associativas começam com uma sessão de esclarecimento sobre a Base de Dados Única, um novo registo de entidades e dos jovens do IPDJ.

Durante a sessão, será apresentado o Guia Regional online de Percursos de Marcha e Corrida do Algarve 2020/2021, para reforçar a importância da promoção da atividade física junto da população.

Esta iniciativa contará com a participação do presidente do IPDJ, Vítor Pataco, da vice-presidente do IPDJ, Sónia Paixão e do diretor regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno.

As inscrições encontram-se abertas até 17 de dezembro, pelas 17:00 e podem ser feitas aqui.

