IPDJ comemora aniversário do Centro da Juventude

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), vai celebrar, no próximo dia 25 de maio, os 31 anos da abertura do seu Centro de Juventude no Algarve, com uma programação criada por jovens e para jovens que envolverá as diferentes expressões artísticas e culturais.

No ano em que se celebra o Ano Europeu da Juventude, no dia 25 de maio, a partir das 17:00, a Direção Regional do Algarve do IPDJ, apresenta programação desenvolvida em parceria com o movimento associativo.

No auditório, far-se-ão as honras da casa, seguida da exibição do documentário “30 anos, tantas histórias por contar”, que retrata os primeiros 30 anos de vida do Centro de Juventude de Faro. Maria Lourenço, acompanhada à guitarra por Diogo Inácio, darão continuidade à tarde com um momento musical.

Já na Galeria de exposições, será inaugurada a exposição “É1Conceito”, um trabalho de seis jovens artistas, entre os quais Aurora Matias, Carlos Ferreira, David Pintassilgo, Helena Amorim, Matilde Albuquerque e Tiago Costa Silveira, com curadoria de Rúben Gonçalves e Luís Marques.

A esplanada do IPDJ receberá o Ossónoba Coro Juvenil, que fará uma atuação, antes de se cantarem os parabéns aos 31 anos do Centro de Juventude de Faro.