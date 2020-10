IPDJ coordena Semana do Desporto com mais de 1500 participantes por todo o Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) assumiu novamente a iniciativa da coordenação nacional da Semana Europeia do Desporto (SED) com mais de 60 atividades desportivas por todo o Algarve que contou com mais de 1500 participantes, informou o instituto.

A 6ª edição da Semana Europeia de Desporto, #BeActive, durou toda a semana de 23 a 30 de setembro, com respeito pelas normas da DGS, com mais de 1500 participantes numa “prática desportiva bastante eclética, conducente a uma sensibilização para os benefícios da prática do desporto e da atividade física regulares, que esperamos que se mantenha e dissemine por toda a população: desporto para todos, de Inclusão, para seniores, no trabalho, na escola ou outdoor.”, descreveu o IPDJ.

Essa edição da Semana Europeia de Desporto, contou com o apoio dos Municípios, Juntas de Freguesia, Associações de Modalidade, Clubes Desportivos, Escolas, CCDR, Forças de Segurança Pública, entidades privadas e todos os que quisessem associar-se ao movimento #Beactive.

O Presidente do IPDJ, Vítor Pataco, o vogal do conselho diretivo do IPDJ, Carlos Alves Pereira, o Diretor Regional do IPDJ, Custódio Moreno, a equipa do IPDJ-Algarve, as entidades locais, e o embaixador SED 2020, Ezequiel Canário, visitaram, acompanharam, participaram e deixaram a mensagem #BeActive a todos os participantes.

“O IPDJ congratula-se pelo envolvimento da nossa região neste evento, que mesmo tendo em conta o atual contexto, continuou a promover a prática desportiva, dando mostras de resiliência e capacidade de adaptação nas suas modalidades desportivas.”, conclui o instituto.