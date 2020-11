IPDJ debate abuso sexual infantil em ação online no Algarve

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) promove no dia 20 de novembro no Algarve, pelas 18:00, a ação “Road Show – Start to Talk”, uma ação e debate online sobre o abuso sexual infantil, anunciou a Direção Regional do Algarve do IPDJ.

Esta ação decorre no âmbito das comemorações dos 75 anos da Organização das Nações Unidas (ONU), com um apelo do Conselho da Europa “para que as autoridades públicas e o movimento desportivo, em particular, ponham fim ao abuso sexual infantil”, segundo o comunicado.

O Diretor Regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno e a presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Fátima Gonçalves, são alguns dos convidados especiais desta iniciativa.

Para participar nesta ação online, os interessados devem inscrever-se até ao dia 18 de novembro.

Em Portugal, esta campanha é promovida pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, com a organização a cargo do IPDJ em parceria com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a Confederação Portuguesa de Associações de Treinadores.