IPMA coloca costa algarvia em aviso laranja

O IPMA colocou a costa de Portugal continental, em aviso laranja devido à influência da depressão DORA.

O distrito de Faro estará sob aviso laranja entre as 00:00 de sexta-feira e as 17:00 de sábado, refere o IPMA.

A depressão Dora chegou esta madrugada a Portugal e o mau tempo vai-se fazer sentir no continente pelo menos até sábado com, vento forte, chuva e descida de temperatura.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que “os efeitos desta depressão no território continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento, com rajadas até 80 quilómetros por hora no litoral oeste e até 95 quilómetros por hora nas terras altas”.

“Devido ao transporte de uma massa de ar frio, prevê-se uma descida de temperatura até sábado e precipitação, que será na forma de neve nas cotas acima de 1.400/1.600″, adianta ainda o IPMA.

Está previsto um agravamento da agitação marítima com ondas de noroeste que poderão atingir uma altura máxima de 16 metros, na costa algarvia.

Marinha e Autoridade Marítima Nacional reforçam recomendações

Assim sendo, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio, para o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

À população em geral, desaconselha-se os passeios junto à orla costeira e praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

Desaconselha-se vivamente a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

