ISE estabelece parceria para promover a investigação e o desenvolvimento

O Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve (UAlg) e a Mezzegra Green Energy, empresa nacional com foco na descarbonização e produção de energia verde, vão colaborar a partir do próximo ano letivo na área da investigação e desenvolvimento (I&D).

O objetivo da parceria passa por de encontrar novas soluções para a eliminação progressiva de combustíveis fosseis, para uma redução do consumo de energia, produção de hidrogénio verde, reutilização de água, novos modelos de comunidades de produção e consumo de energia, redução da pobreza energética, criação de novas atividades associadas à descarbonização.

Ficou ainda estabelecido o objetivo de diversificar a oferta profissional apostando nas novas oportunidades que advém dos requisitos estabelecidos no Pacto Ecológico Europeu, no PNEC, e no RNC2050, que apontam entre vários fatores para a promoção do uso de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis locais, no estímulo da criação de condições para aumentar a geração de eletricidade renovável, mobilidade elétrica, resumidamente para uma descarbonização.

Assim, será promovida a participação conjunta em ações de formação em engenharia, mediante programas específicos integrados em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), mestrados ou seminários do próprio Instituto Superior de Engenharia ou em formações externas e de desenvolvimento profissional, exclusivas para a população universitária ou abertas a participação externa.

O diretor do Instituto Superior de Engenharia, Paulo Santos, por ocasião da assinatura do acordo disse “que os acordos com as empresas são de vital importância pois potenciam o crescimento quer das instituições quer das empresas, ainda mais em novas áreas com grande potencial de crescimento”.

Paulo Bernardo, CEO da Mezzegra, referiu que “as empresas devem ter a disponibilidade para trabalhar em conjunto com as instituições de ensino, partilhando conhecimento e contribuindo para que os alunos entendam o mercado do trabalho”, disse ainda.

“Como forma de contribuir para o desenvolvimento da comunidade a Mezzegra vai atribuir bolsas de estudo aos alunos do ISE”, adiantou.

Na assinatura do Acordo Específico de Colaboração participaram ainda Luís Oliveira, em representação do Departamento de Engenharia Eletrónica e João Lopes e António Mortal por parte do Departamento de Engenharia Mecânica. Por parte da Mezzegra Green Energy, esteve Anabela Cordeiro responsável pela área de I&D.