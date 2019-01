Isilda Gomes e o arranque do CED 2019: “Vamos receber provas de grande projeção mediática”

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, revela ao JORNAL DO ALGARVE que “haverá propostas diárias ao longo do ano todo, num total que, seguramente, ultrapassará os 600 eventos… ou mais”

A 24 horas do pontapé de saída para um ano de grande pulsar desportivo na cidade de Portimão, que em 2019 sucede a Braga como Cidade Europeia do Desporto, o JORNAL DO ALGARVE falou com a presidente Isilda Gomes sobre o que podem os algarvios esperar deste grande evento, que irá mobilizar milhares de pessoas durante 365 dias. “Vamos receber provas de grande projeção mediática, da motonáutica à ginástica rítmica, passando pelo futebol, hóquei em patins, motociclismo ou futsal”, refere a autarca de Portimão, frisando que 2019 será um ano marcante para a cidade e irá deixar marcas evidentes nos anos seguintes

Jornal do Algarve – O que se pode esperar da cerimónia de abertura do “Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019”, que terá lugar já amanhã, dia 18, no Portimão Arena?

Isilda Gomes – Acredito que será uma noite inesquecível e cheia de simbolismo. Vamos ter um espetáculo multimédia como nunca se fez num recinto fechado em Portugal. São convidados de honra duas figuras do desporto português muito queridas de todos nós, a Rosa Mota e o Jorge Pina. Num programa cheio de música, haverá as participações de Daniel Pereira Cristo e dos Amor Electro, sendo interpretado pela primeira vez o hino CED 2019. Por tudo isto, a minha expetativa é elevada. ..

Cerca de um terço dos portimonenses assume praticar um desporto com regularidade. Mesmo assim, o objetivo do município é “cativar cada vez mais a população a frequentar assiduamente uma ou várias modalidades”

(ENTREVISTA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 17 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve