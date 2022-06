Isilda Gomes eleita Presidente da Comissão NAT do Comité das Regiões 

A Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, foi, em Bruxelas, eleita como presidente da Comissão de Recursos Naturais (NAT) do Comité das Regiões, anunciou a Câmara de Portimão

A Comissão NAT reúne mais de 100 presidentes de município ou de região e membros de assembleias municipais ou regionais, ocupando-se de uma grande variedade de temas relacionados com o desenvolvimento rural, a saúde, a agricultura, a silvicultura, as pescas, a proteção civil, a defesa do consumidor e o turismo.

Isilda Gomes é membro do Comité das Regiões desde 2020, sendo também presidente da delegação portuguesa deste órgão comunitário, responsável pelas políticas dirigidas às regiões e municípios.

“Acredito que nos tempos que estamos a viver a Comissão NAT tem que ocupar um papel central nas matérias que são decisivas para a vida das pessoas, através de uma agenda ativa no Comité das Regiões que permita contribuir para a definição de políticas europeias de apoio aos municípios e regiões.

Referiu Isilda Gomes no âmbito desta eleição, acabando por sublinhar que “Precisamos, como europeus, de liderar as respostas mundiais à crise climática. Temos na nossa agenda comum a importante missão de criar, apostar e incentivar em modelos de utilização dos recursos que nos protejam do aquecimento global.”