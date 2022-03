Isilda Guerreiro reeleita presidente da concelhia de Loulé do CDS-PP

Isilda Guerreira foi reeleita a 12 de março como presidente da Comissçao Política da Concelhia de Loulé do CDS-PP, com António Farrajota e Manuel Vareta como vice-presidentes, anunciou o partido.

A Mesa da Assembleia Concelhia terá Temo Martins como presidente, que faz parte de uma equipa que acredita que “o CDS-PP está longe de estar morto” e promete “uma nova dinâmica de trabalho, com forte proximidade aos militantes e a população do concelho”, refere a concelhia agora liderada por Isilda Guerreiro.

Esta equipa faz parte da Comissão Política Distrital do CDS-PP Algarve, que foi eleita a 5 de março, elegendo Adriano Guerra como presidente e Isilda Guerreiro como uma das vice-presidentes.

A concelhia de Loulé do CDS-PP considera que “está preparada para apoiar o futuro novo líder do partido, tendo consciência das dificuldades, mas convicta que o esforço dará os seus frutos, voltando a colocar o CDS-PP no lugar que lhe pertence por direito em fundador da democracia em Portugal”, segundo o comunicado.