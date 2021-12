JA um farol na boa imprensa regional

OPINIÃO | FÁTIMA MURTA

O Jornal do Algarve tem sido, ao longo de décadas, um farol na boa imprensa regional. Essa sua grande qualidade jornalística deveu-se, certamente, ao empenhamento de uma equipa; mas, sobretudo, à grande capacidade, esforço e lucidez de um homem concreto. Refiro -me ao seu director, Fernando Reis.



Durante muitos anos, sempre pude contar com a sua solicitude e acolhimento a tantos artigos e crónicas com que colaborei para esse mesmo jornal. Também sempre encontrei aí um espaço de divulgação do meu trabalho artístico e literário.



A última vez que estive na sede e redacção do J.A. foi pouco tempo depois da morte do jornalista Domingos (acidente trágico ocorrido em Castro Marim) e estivemos a conversar sobre isso mesmo. Não poderia imaginar que nunca mais voltaria a encontrá-lo.



Saber que faleceu o Fernando Reis é motivo de pesar, de profunda tristeza, ainda que este seja o tempo de vermos partir tantos dos que admiramos e amamos. Mesmo assim, nunca estamos preparados para as notícias-surpresa.



Aqui deixo este sinal de sentidas condolências a toda a equipa do Jornal do Algarve, e de modo particular, a sua mulher (Luísa Travassos), suas filhas e restante família.



O funeral será na tarde deste dia 6 de Dezembro, em Vila Real de Santo António. Apenas as circunstâncias actuais em que vivo me impedem de estar presente. Certamente que acompanho a vossa dor. Votos de muita coragem.



Obrigada, Fernando Reis, por tudo o que nos/me deu e proporcionou.

Fátima Murta

