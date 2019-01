Janeiro traz Herman José e Salvador Sobral a Lagos

O humorista Herman José e o cantor Salvador Sobral vão marcar presença em Lagos, durante este mês de janeiro, em dois eventos distintos.

Herman José vai participar no dia 19 de janeiro, às 21h30, na Festa do Riso, integrada nas “Conversas Soltas”, onde Jorge Serafim convida um amigo para uma noite de tertúlia. Poderemos ter música, stand up comedy, contos, leituras… Desta vez será mesmo a comédia e boa disposição de Herman José.

Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Lagos e decorre no centro cultural, com duração de 1h30, e tem acesso gratuito (reserva de bilhetes junto do CCL).

Mais tarde, nos dias 25 e 26 de janeiro, às 21h30, será a vez de Salvador Sobral atuar no mesmo local. Os bilhetes para estes espetáculos custam 12 euros, com os habituais descontos.

Antes de “Amar pelos Dois”, canção que levou à vitória de Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2017, Salvador Sobral já espalhava a sua música em alguns palcos nacionais e internacionais.

Após um longo período longe dos palcos, devido a motivos de saúde, Salvador Sobral retoma agora a digressão que não terminou, a partir de ‘Excuse Me’- o seu disco de estreia. O novo regresso traz também novas canções. “Mano a Mano” que conta com letra de Maria do Rosário Pedreira e música de Júlio Resende.

Numa viagem que principia no jazz Salvador Sobral revela, ao longo deste concerto em que promete explorar também algumas canções do próximo disco, influências da bossa-nova, das doces sonoridades da América Latina e uma capacidade de interpretação inesperada, única e arrebatadora.