Jardim da Alameda reabre esta quinta-feira

O Jardim da Alameda João de Deus, em Faro, reabre esta quinta-feira após obras de requalificação, numa altura em que a Câmara de Faro prepara o desmantelamento de 17 parques infantis, disse o presidente da autarquia.

A requalificação do jardim oitocentista, iniciada no final de 2020, tinha como prazo de conclusão setembro do ano passado, mas acabou por sofrer atrasos devido a constrangimentos causados pela pandemia de covid-19, nomeadamente, a escassez de materiais.

Entretanto, a Câmara prepara-se para desmantelar 17 dos 39 parques infantis no concelho, alegando que os espaços são constantemente vandalizados, estão degradados e não oferecem condições de segurança, sendo difícil à autarquia assegurar a sua manutenção.

Segundo o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, trata-se de uma “questão de segurança”, uma vez que o investimento realizado em 2019 na recuperação de um conjunto de parques infantis não surtiu efeito, sendo que aqueles espaços ficaram “exatamente iguais” ao fim de dois meses.

“Um dos parques, no dia seguinte [a ter sido reparado], já estava outra vez vandalizado”, exemplificou, adiantando que o objetivo “é ter dois ou três parques infantis com alguma dimensão”, como é o caso do Jardim da Alameda.

De acordo com o autarca, está planeado um grande parque infantil junto ao Fórum Algarve, em substituição de vários pequenos parques que são muito difíceis de manter, pois “o vandalismo toma conta deles”.

Segundo um ofício da Divisão de Desporto e Juventude, o município refere que o parque municipal de espaços infantis se apresenta “bastante degradado em virtude da sua vandalização, má utilização e falta de manutenção preventiva e corretiva anual”.

Nesse sentido, “foi desenvolvido um plano de intervenção que prevê a redução de 39 para 22 espaços”, com o objetivo de “conseguir manter condições de segurança adequadas para os seus utilizadores”.

O plano de intervenção assenta no desmantelamento de 17 espaços e na requalificação dos restantes, “sendo os critérios para desmantelamento, o estado de conservação atual e a proximidade com outro espaço com condições adequadas”.

Todos os espaços desmantelados serão alvo de um projeto de requalificação da zona envolvente, lê-se, ainda, no ofício.

A requalificação do Jardim da Alameda incidiu no melhoramento do pavimento e dos percursos de circulação pedonal, iluminação, na rearborização e replantação das espécies em mau estado ou perdidas, na edificação de novas casas de banho e áreas de serviço e na montagem de mobiliário urbano mais resistente.

O parque infantil e o parque geriátrico foram também alvo de intervenção, sendo que o antigo ringue de patinagem é agora uma plataforma multifuncional.

A reabertura do espaço, marcada para as 10:00 desta quinta-feira, inclui diversas atividades para as crianças, com música, performances de dança e também de patinagem artística, entre outros.