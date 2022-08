Jardim das Comunidades de Almancil tem dois novos bustos

O Jardim das Comunidades em Almancil conta agora com dois novos bustos das principais caras da luta pela independência da América do Sul, anunciou a autarquia.

Foram inaugurados na terça-feira, dia 2 de agosto, os bustos do venezuelano Simón Bolivar e do argentino José de San Martin, com a participação de centenas de pessoas da comunidade latina do concelho de Loulé, numa festa repleta de música, dança e do hino da Venezuela.

“Foram dois heróis, companheiros de luta, duas pessoas que lutaram pela libertação e independência de muitos países da América Latina. Sonharam e materializaram um valor que deve ser cultivado e honrado: a liberdade”, sublinhou o autarca Vítor Aleixo.

Pedro Félix foi autor das obras de arte, tendo o busto de San Martín sido concebido a partir de uma outra escultura oferecida pela Embaixada da Argentina à autarquia de Loulé, mas também, através de uma pesquisa, recorrendo a imagens e à única fotografia original conhecida do general.

No caso de Bolívar, “foi mais fácil pois há várias referências, inclusive uma imagem muito difundida na Venezuela e que mostra aquilo que seria o verdadeiro rosto de Bolívar”, referiu o artista.

Ambas as esculturas foram feitas de barro, passando depois para gesso e, por último, para uma fundição para uma finalização em bronze, um trabalho que “levou cerca de um ano a executar”.

- Publicidade -

Este é também “um tributo aos portugueses que, um dia, em busca da felicidade, da realização pessoal que a pátria tornou difícil, procuraram ser felizes noutro lugar, nomeadamente nestes dois países”, acrescenta Vítor Aleixo.

“O meu sonho concretizou-se, graças também à Câmara Municipal de Loulé. Foi com muito sacrifício, mas lográmos e estou muito contente”, disse em lágrimas e com as cores amarela, vermelha e azul da bandeira na mão o emigrante João Barros, conhecido por “Barrinhos”, proprietário de um café nas Escanxinas.

A noite acabou com a música e dança trazido pelo Rancho Alma Algarvia da Associação Portuguesa de Comodoro Rivadavia e pelo Grupo de Danzas Venezolanas Araguaney.