Jazz nacional apresenta-se este sábado no Teatro Municipal de Portimão

O Trio André Rosinha, liderado pelo contrabaixista André Rosinha e secundado pelo pianista João Paulo Esteves e o baterista Marcos Cavaleiro, leva este sábado, 20 de novembro, ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão o segundo e mais recente álbum, “Árvore”. O concerto acontece às 21h00 no Grande Auditório e os bilhetes, que têm um custo de 10,00€, estão à venda em tempo.bol.pt e na bilheteira do teatro.

André Rosinha integra os projetos de Salvador Sobral, Júlio Resende e João Barradas, tendo tocado com protagonistas do jazz nacional e internacional, como são os casos de Mário Laginha, Greg Osby, Abe Rabade ou Perico Sameat. Tem dois discos em nome próprio “Pórtico” (2017) e “Árvore” (2019) -, ambos distinguidos pela crítica nacional, e será este último que, juntamente com João Paulo Esteves da Silva e Marcos Cavaleiro, apresentará em Portimão.

Ainda que conte com zonas densas, “Árvore” é um álbum fundamentalmente composto por música simples e livre, com espaço para que cada um possa deixar a sua personalidade musical. Vive dos momentos de interação entre os membros e explora os conceitos da improvisação individual e coletiva. As peças são cativantes e inovadoras, apresentando influências de vários estilos musicais, como o jazz, os boleros, o folk e a música clássica.

