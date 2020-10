Jazz nas Adegas em Algoz com lotação esgotada este fim-de-semana

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As sessões do Jazz nas Adegas dos dias 16 e 17 de outubro, com a atuação de Juan Ignacio Botonero na Quinta do Barranco Longo em Algoz, já se encontram esgotadas, anunciou a autarquia de Silves.

Estes espetáculos são acompanhados de provas de vinhos produzidos nas adegas, incluindo ainda degustação de tapas de produtos locais.

O artista iniciou os seus estudos de guitarra com apenas 7 anos de idade no Conservatório, além de ter aprendido saxofone na banda filarmónica. Já aos 14 anos, depois de influenciado por músicas dos géneros blues e rock, aprende a tocar guitarra elétrica sozinho.

Depois de se dedicar totalmente ao jazz aos 21 anos, o músico começa também a dar formação na área do funk, pop, música cubana e flamenco.

As próximas sessões do Jazz nas Adegas dos dias 30 e 31 de outubro e de 13 e 14 de novembro ainda têm bilhetes disponíveis com um custo de 12 euros, à venda nos locais habituais.

A lotação do local do espetáculo foi reduzida para cumprir as novas orientações sanitárias da Direção-Geral de Saúde, devido à pandemia de covid-19.