Jerónimo de Sousa participa em iniciativas da CDU em Silves e VRSA

Este sábado, dia 14 de agosto, o secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, vai participar nas iniciativas da CDU em Silves e em Vila Real de Santo António, anunciou o Secretariado da Direção da Organização Regional do Algarve.

Às 13:00, Jerónimo de Sousa vai participar num almoço convívio na praça Al-Mutamid, em Silves, com a participação da presidente da autarquia, Rosa Palma, que é candidata às eleições autárquicas deste ano.

Já às 19:30, o secretário-geral do PCP vai participar num jantar convívio na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, com a participação de Álvaro Leal, também candidato.

Com estas duas iniciativas, ficar-se-á a conhecer as propostas do projeto autárquico da CDU para as eleições autárquicas deste ano, com o cumprimento de todas as regras relativas à pandemia de covid-19.