Joana Schenker é campeã nacional de bodyboard pela sexta vez consecutiva

A atleta de Sagres Joana Schenker sagrou-se campeã nacional de bodyboard pela sexta vez consecutiva, ao vencer a terceira etapa do circuito nacional, em Santa Cruz, nos dias 18 e 19 maio, batendo na final Teresa Almeida, Mariana Rosa e Madalena Padrela.

Joana mostrou-se imparável mais uma vez, vencendo todos os ‘heats’ que disputou. “O meu objetivo era vencer o Nacional. Apesar de ser a conquista mais ‘normal’ para mim, é também aquela que me coloca mais pressão, porque parece que estou obrigada a ganhar e a verdade é que a concorrência é muito forte, com todas a surfar muito bem e a fazerem-me pagar qualquer descuido, pelo que estou muito contente e aliviada em ter garantido o título tão rapidamente”, confessou a hexacampeã nacional, que vem de Sagres.

Agora, todas as armas estão apontadas à conquista do Mundial, que Joana deteve em 2017 e que perdeu para a japonesa Ayaka Suzuki. “Sinto-me agora mais preparada para a primeira etapa do Circuito Mundial, no Chile, daqui a três semanas, devido a esta pressão que senti no Nacional e sei que estou em forma e a surfar bem. De resto, o nível do Nacional feminino está equiparado ao Mundial e esta nova geração está pronta a dar o salto lá para fora”, disse a atleta.