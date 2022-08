Joana Schenker em 5.º lugar no mundial de bodyboard nas Maldivas

A algarvia Joana Schenker terminou a quarta etapa do Circuito Mundial de Bodyboard em 5.º lugar, nas Maldivas, anunciou a Associação Bodyboard Sagres.

“Joana esteve bem durante as suas baterias, fazendo bons scores”, mas “acabou por ser eliminada nos quartos-final man-on-man, pela sua amiga e atual campeã mundial Sari Ohara”, enquanto o campeonato foi vencido pela brasileira Isabela Sousa.

A quinta etapa do circuito mundial será disputada na África do Sul, na zona de Onrus, na Cidade do Cabo.

“O meu objetivo principal era chegar à final, mas estou satisfeita com o meu 5.º lugar e com a minha performance. Senti que estava a surfar bem, infelizmente não consegui apanhar a onda que precisava para passar às meias finais. Vou agora me preparar para a próxima etapa na África do Sul, dentro de duas semanas”, refere a atleta.