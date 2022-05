Joana Schenker em quinto lugar no mundial de bodyboard no Chile

A algarvia Joana Schenker terminou a primeira etapa do Circuito Mundjal de Bodyboard, no Chile, posicionada no quinto lugar, anunciou a Associação Bodyboard Sagres.

“Joana esteve forte durante todo o campeonato, fazendo bons scores”, refere a associação em comunicado.

A atleta acabou por ser eliminada nos quartos de final man-on-man pela sua amiga e atual campeã mundial, a japonesa Sari Ohara.

“Estou satisfeita com o arranque do mundial no Chile. Senti que estava a surfar bem. Infelizmente nos quartos de final, devido à maré muito vazia, senti dificuldade em encontrar a onda que me daria acesso às meias-finais. De qualquer modo é um bom resultado para as minhas aspirações para 2022. Vou agora para Antofagasta tentar melhorar este resultado”, disse a atleta.

A segunda etapa do circuito mundial será agora disputada em Antofagasta, no Chile, entre os dias 19 e 29 de maio.