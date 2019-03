Joana Vasconcelos convence alunos de Salir a ser artistas

A artista plástica Joana Vasconcelos estará em Salir, concelho de Loulé, no próximo dia 25 de março, às 15h00, para convencer os alunos dos cursos de artes da Escola Básica Prof. Sebastião José Pires Teixeira que “optar pela via artística pode constituir um percurso possível que pode ser de sucesso”.

Joana Vasconcelos falará do seu trabalho e do seu percurso a cerca de 150 alunos e encerrará, assim este primeiro ciclo do projeto ‘Ser Artista em Portugal’, em que já participaram outros artistas como Nuno Saraiva (em Beja), Joana Villaverde (em Portalegre), Jacinto Lucas Pires (em Alfândega da Fé) e Patrícia Portela (em Oliveira do Hospital), tendo sido já abrangidos quase mil alunos.

Segundo os promotores, ‘Ser Artista em Portugal’ é um projeto que visa promover um ciclo de conversas sobre arte em escolas com estudantes do terceiro ciclo, antes do momento da escolha das áreas de preferência, no secundário.

Organizado pelo Centro Nacional de Cultura, com o apoio da revista Egoísta, conta com a parceria da Rede de Bibliotecas Escolares.

Os intervenientes ou convidados destas conversas são artistas tão distintos como escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos, bailarinos, coreógrafos, atores ou encenadores, que irão “mostrar o seu trabalho, falar do seu percurso, promover a ideia de que alguém que opte pela via artística tem um percurso possível que pode ser de sucesso”.

Todas as conversas serão filmadas e promovidas posteriormente nas redes sociais do CNC e Egoísta, ao mesmo tempo que devem constituir, no fim de um ciclo, um filme com as palestras integradas.