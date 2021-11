João Batista sagra-se vice-campeão mundial júnior de triatlo em Quarteira

O português João Nuno Batista sagrou-se hoje, aos 15 anos, vice-campeão mundial júnior de triatlo na prova disputada em Quarteira, sendo apenas suplantado pelo espanhol Igor Bellido.

“Era uma concorrência fortíssima. Sonhava com o pódio, mas foi muito bom, nem sei explicar. O meu irmão foi campeão do mundo há dois anos e eu não estava à espera de fazer uma prova tão boa. Correu bem, foi bom”, disse João.

João Nuno Batista, o atleta de triatlo mais novo em prova, deu uma grande demonstração de força e esteve quase a igualar o irmão, Ricardo Batista, que se tinha sagrado campeão mundial júnior em 2019.

Batista saiu da natação (750 metros) no quarto lugar e, no percurso de ciclismo (20 quilómetros), integrou o grupo que perseguia os líderes, iniciando o atletismo (cinco quilómetros) no 15.º lugar.

Foi no último segmento, em que o espanhol Igor Bellido se isolou para chegar ao título mundial, que o português fez a diferença, galgando posições e terminando ao ‘sprint’ para o segundo posto.

“Na natação, caí na areia, mas fiz um percurso consistente. Fiz uma transição razoável para a bicicleta, formou-se um grande grupo e entrei a meio para a corrida, em que dei tudo o que tinha. Dei tudo até ao final e deu resultado”, explicou o vice-campeão mundial.

Igor Bellido triunfou em 55.22 minutos, com João Nuno Batista e o britânico Dominic Coy a fecharem o pódio, a 17 e 18 segundos, respetivamente.

Batista, aos 15 anos, sonha continuar na senda dos grandes resultados em competições internacionais: “Para o ano, é para tentar ficar outra vez nas primeiras posições e talvez ganhar.”

Paulo Antunes, treinador dos irmãos Batista, descreveu o resultado como “um momento incrível”.

“Nem eu nem o João Nuno estávamos à espera. O João Nuno era o atleta mais novo em competição e está no bom caminho. É excelente aluno, concilia isso bem com o treino e tudo isto é muito bom”, acrescentou.

Gustavo do Canto foi o segundo melhor português, no 36.º lugar (59.15 minutos). “Foi duro do princípio do fim, tentei dar o máximo para responder a todos os ataques. É o meu primeiro Mundial, mas senti que dei o meu melhor e, por isso, estou satisfeito”, afirmou.

Pedro Razões foi o terceiro e último português a concluir, no 44.º lugar (1:01.00 horas), enquanto Alexandre Montez, que tinha aspirações a um bom resultado, acabou por desistir na sequência de uma queda.

A prova feminina do Campeonato do Mundo de juniores, com três portuguesas em ação, disputa-se na manhã de domingo, a partir das 8:45 horas, em Quarteira.

PUB