João Ferreira em contacto com a população de Lagos

Amanhã dia 9 de Fevereiro, João Ferreira, primeiro candidato da CDU ao Parlamento Europeu, participará durante a manhã, numa acção de contacto da cidade.

Em nota, o PCP afirma que “a iniciativa que se insere, para além da prestação de contas dos deputados da CDU eleitos no Parlamento Europeu em defesa dos interesses nacionais, no arranque para as eleições para o Parlamento Europeu que terão lugar a 26 de Maio”.

João Ferreira, tal como os restantes deputados da CDU eleitos no Parlamento Europeu, têm sido uma visita assídua à região, contactando com trabalhadores, com produtores locais, com entidades públicas e privadas.

Diz este partido que “ao longo do mandato, foram os deputados da CDU que levaram ao Parlamento Europeu, os problemas da pesca do cerco na região, da ofensiva contra populações e mariscadores na Ria Formosa, das consequências dos incêndios florestais e dos apoios às suas vítimas, do desaproveitamento do potencial produtivo na região como aliás se verificou esta semana com uma jornada em torno da defesa da produção de sal com a participação e Miguel Viegas (também ele deputado no PE), do adiamento de importantes investimentos públicos seja nos portos, rodovia ou ferrovia, das insuficiências existentes nos serviços públicos, das consequências das privatizações designadamente dos CTT e da ANA, Aeroportos”, para apelar ao refoço da sua representação com a eleição de mais deputados da CDU no Parlamento Europeu e na Assembleia da República.

Nesse mesmo dia, João Ferreira participará ao lado de Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP, num importante comício do PCP que terá lugar no auditório do Museu de Portimão.