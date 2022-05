João Gomes Cravinho destaca importância dos Banhos Islâmicos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse este sábado em Loulé, no âmbito da inauguração dos Banhos Islâmicos, que o equipamento tem “uma importância tremenda, porque o passado é prologo para o presente e para o futuro”, porque o edifício demonstra “a intensidade da interação” que Portugal tem “no plano internacional”.

“Aquilo que nós somos hoje como portugueses, aquilo que é a nossa identidade, é composta por uma interação ao longo dos séculos com outros povos, e essa é uma base excelente para o nosso relacionamento contemporâneo e para o futuro com outros países, e nomeadamente com Marrocos”, afirmou.

João Gomes Cravinho considerou que Marrocos “é uma parte intrínseca” da “identidade portuguesa”, tal como Portugal é “uma parte intrínseca da identidade marroquina”, e frisou que “basta olhar para o enorme número de vestígios da presença portuguesa ao longo da costa marroquina para ver isso”.

“Enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, valorizo muito esta inauguração dos Banhos Islâmicos em Loulé, e quero felicitar por isso o presidente da câmara, que compreendeu a importância e a relevância de múltiplas maneiras deste momento, quer seja no plano cultural, no plano turísticos, mas também no plano do nosso relacionamento externo”, enalteceu o governante.

O ministro adiantou ainda que Portugal e Marrocos estão a trabalhar para a “criação de uma travessia marítima, que pode ficar localizada em Portimão.